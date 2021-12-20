محمد رمضان يرد على فيديو لنوري المالكي رئيس وزراء العراق الأسبق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— لا زال الجدل حول الحفلة التي أقامها الفنان المصري، محمد رمضان في العراق، يثير تفاعلا وسقط انتقادات من رجال دين وسياسيين كان آخرهم نوري المالكي، رئيس وزراء العراق الأسبق.

وأعاد محمد رمضان نشر مقطع فيديو لرئيس الوزراء العراقي الأسبق على صفحته بانستغرام، وجه فيه انتقادات لاذعة دون تسميه الفنان، قائلا: "يحتضنون بهذا الشكل المخيف عشرات الآلاف يتدافعون لمشاهدة انسان داعر فاسق.." قبل أن يرد رمضان بمقطع فيديو ساخرا بالقول: "أنا الشيطان كان بيساعدني.."

وفي مقطع منفصل نشر محمد رمضان مقطع فيديو لرجل دين عراقي ينتقده بالقول: "ولم يأتينا رمضان ومقد فرحنا بمحمد رمضان في بغداد هذا الذي جاء وكشف عن صدره وجعل الناس يعطونه الساعات والهدايا أمام الناس.." قبل أن يرد رمضان بمقطع فيديو من مسرحية للفنان المصري، عادل إمام يقول فيه: "ده أنا غلبان".

وكان الفنان المصري محمد رمضان قد شارك مع متابعيه على انستغرام، فيديو لرجل الدين الشيعي العراقي جعفر الإبراهيمي، يعترض فيه على مليارات الدنانير العراقية التي أُنفقت على حفله الأول في بغداد.