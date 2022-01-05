دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت منصة نتفليكس عن موعد عرض المسلسل الدرامي الكوميدي "البحث عن علا" في ٣ فبراير/ شباط المقبل، من إخراج هادي الباجوري، وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، وبطولة الفنانة هند صبري التي شاركت في العمل كمنتجٍ منفذ أيضًا.

بعد كل نهاية، بداية جديدة، وعلا عبد الصبور بتبدأ معانا قصة جديدة. #البحث_عن_علا يُعرض 3 فبراير. ⁦@HendSabry⁩ ⁦@MahmoudEllisy⁩ ⁦@SawsanBadr⁩ ⁦@KhaledElnabawy https://t.co/tOOPJZd2EK

ويشهد هذا المسلسل عودة شخصية "علا عبد الصبور" التي تفاعل معها العالم العربي عند عرض مسلسل "عايزة أتجوز" قبل ١٠ سنوات، لكن الشخصية الكوميدية الباحثة عن عريس بعد بلوغها الثلاثين في ذلك الوقت، ستواجه: "تحديات مختلفة خلال هذه المرحلة الجديدة من حياتها، وتكتشف حقائق ومفاجآت لم تكن تعلم بوجودها".

وخلال رحلتها "تُفاجأ علا بالكثير من الصدمات والألم وخيبات الأمل، لكن تلك الصدمات تمكنها من رسم الطريق، الذي يمكنها أيضًا من إعادة اكتشاف ذاتها، وإصرارها وشغفها سيكونان المحركان الأساسيين اللذين يدفعانها لمواصلة رحلتها، بالإضافة إلى دعم أهلها، وأصدقائها ومساندتهم لها خلال هذه المرحلة".

وأكدت الفنانة هند صبري، في مقابلةٍ سابقة مع CNN بالعربية، أن "البحث عن علا" ليس جزءًا ثانيًا لمسلسل "عايزة أتجوز"، بل هو فصل جديد في حياة "علا عبد الصبور".

وقالت هند إن: "حكاية علا لا تنتهي أبدًا، فهي حكاية كل امرأة عربية كانت خلال فترة من حياتها تحلم بالزواج وتكوين أسرة، وهي تلك الفتاة التي تعلمت وعملت، ولديها عائلة وأصدقاء، وفي حياتها تحديات وأحلام ومحرمات تحاول الموازنة بينها كلها."

ويضم المسلسل على قائمة أبطاله، فنانين منهم: سوسن بدر، وهاني عادل، وندى موسى، ومحمود الليثي، ولطيفة فهمي، وداليا شوقي، وياسمينا العبد، وأيسل رمزي، وعمر شريف، كما سيحل على حلقاته الـ ٦ العديد من ضيوف الشرف، وسيعرض مدبلجًا إلى ٤ لغات، ومترجمًا لأكثر من ٣٢ لغة، في ١٩٠ دولة حول العالم.