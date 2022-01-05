بعد تغريدة عن "الزهد وساكن القصر".. إمام الحرم المكي السابق يثير جدلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار إمام الحرم المكي السابق، عادل الكلباني جدلا مع مغردين علقوا على تغريدة له تناول فيها موضوع الزهد وتقبل النصيحة من ساكن القصر.
وقال الكلباني في التغريدة المنشورة على حسابه المعرّف، الثلاثاء: "لا يمكن لساكن القصر الفخم أن يقنعك كي تكون من الزاهدين!" ليرد عليه حساب يحمل اسم "الشيعة خيرالبرية" بتعليق: "ولهذا لا اقتنع أنك مسلم ورجل دين لأنك تلعب بالورق وهو محرم".
ورد الكلباني على التغريدة السابقة ساخرا: "شوف مين عم يحكي".
وعلى التغريدة ذاتها للكبلاني، علق صاحب حساب علي محمد الحازمي بالقول: " ولا يمكن لتجار الدين أن يقنعوك بذات الأمر!"، ليرد إمام الحرم المكي السابق قائلا: "ما دمت كاتبا ودكتورا فلعلك تعرف لنا ما هي التجارة بالدين".