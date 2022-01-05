بعد تغريدة عن "الزهد وساكن القصر".. إمام الحرم المكي السابق يثير جدلا

استئناف العمرة.. هكذا بدت الأفواج الأولى في الحرم المكي بعد توقف دام 7 أشهر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار إمام الحرم المكي السابق، عادل الكلباني جدلا مع مغردين علقوا على تغريدة له تناول فيها موضوع الزهد وتقبل النصيحة من ساكن القصر.

لا يمكن لساكن القصر الفخم أن يقنعك كي تكون من الزاهدين!

وقال الكلباني في التغريدة المنشورة على حسابه المعرّف، الثلاثاء: "لا يمكن لساكن القصر الفخم أن يقنعك كي تكون من الزاهدين!" ليرد عليه حساب يحمل اسم "الشيعة خيرالبرية" بتعليق: "ولهذا لا اقتنع أنك مسلم ورجل دين لأنك تلعب بالورق وهو محرم".

هههههههههههه شوف مين عم يحكي https://t.co/IrMBlfMzIo

ورد الكلباني على التغريدة السابقة ساخرا: "شوف مين عم يحكي".

ما دمت كاتبا ودكتورا فلعلك تعرف لنا ما هي التجارة بالدين https://t.co/jx53LLR3BT

وعلى التغريدة ذاتها للكبلاني، علق صاحب حساب علي محمد الحازمي بالقول: " ولا يمكن لتجار الدين أن يقنعوك بذات الأمر!"، ليرد إمام الحرم المكي السابق قائلا: "ما دمت كاتبا ودكتورا فلعلك تعرف لنا ما هي التجارة بالدين".