نشر الأحد ، 16 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— لا يزال التفاعل على ادعاء اللبناني، نشأت مجد النور، للنبوة، يثير تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منذ الأسبوع الماضي، ووسط انتقادات وسخرية تلقاها من مصريين، تدال نشطاء مقطع فيديو رد فيه على مهاجميه ومثيرا تفاعلا أكبر بذلك.

النبي نشأت مقموص من المصريين ظهور نبي جديد فى لبنان إسمه نشأت مجد النور .. عامل جروب و مانع فيه دخول المصريين !!!🤣🤣 مش هاتوردوا على جنة يا مصريين عملتوا إيه فى النبي الجديد 😈😈😈😈😂😂😂😂 #النبي_القماص #النبي_نشات #صباح_الخير https://t.co/IQijy4wogw

وقال مجد النور في مقطع فيديو متداول مع المتنبئة الفلكية، كارمن شماس: "120 مليون مصري ما فيهم مستنير؟ هؤلاء المصاروة الي طلعوا سبوني مبارح هم ذاتهم أنتم الي حاربتم موسى وحاربتم يوسف وغيره.."

حوار تخيلي بين #نشأت_مجد_النور و #المصريين - أنا نبي آخر الزمان. - مصري: أيوة انت نبي آخر زمن فعلًا واحلي مساء عليك يا بو عمو.

وردا على شخص ما يدعى جو، قال مجد النور: "البيضة حبيبي الي تمسخرت عليها حضرتك يا فيلسوف عصرك، في 30 مليون مشعوذ مصري، روح أساله دخلك البيضة لشو بتستعملوها بخبرك، الطفل عنا بيعرف البيضة لشو بستعملوها، أهم أداة للشيطان.."

على مر التاريخ مر الاف ادعياء النبوة علي العالمين ،لكن اللبناني #نشأت_مجد_النور يتمتع بظاهرتين بارزتين الاولى انه بجانب #سماحة_السيد والثانية رفضه دخول المصريين في دعوته بسبب اكلهم اللحم . https://t.co/5REBekMxpT

وبرز مدعي النبوة اللبناني بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تقديمه من قبل عالمة الفلك كارمن شماس على صفحتها المعرفة بموقع فيسبوك قالت فيه: "هنيئا للبنان بوجود الحكيم على أرضه أجل هنيئا لنا نحن بوجود مرسل من السماء لمساعدة البشر والأرض انطلاقا من أرض لبنان الحبيب.."

وأضافت شماس في مقطع الفيديو ذاته: "لو كنتم ترون لرأيتم وهج النور فوق لبنان منذ أسبوعين ولشعرتم بقوة النور الإلهي، لو تأملتم قليلا لعرفتم الآن أكثر أمانا تحت جناح النور الساطع، هنيئا لنا ولجميع العرب والعالم أجمع برسول مرسل بعد 1500 عام.."