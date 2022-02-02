دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب الفنان المصري، عمرو واكد على الانتقادات التي يواجهها الفنان المصري، محمد صبحي، وذلك بعد أن أشار الأخير إلى رفضه عرضا بملايين الدولارات للقدوم إلى السعودية لتقديم عرض مسرحي قائلا "أنا مش مرفهاتي".

محمد صبحي هاجمني شخصيا بأسلوب غير لائق أكثر من مرة. ولكني زعلت لما حد هاجمه. مش عارف ليه. كان المفروض افرح ان في حد بيهاجمه لأنه غلط فيا جامد. بس انا زعلت جدا عليه وعلى البلد وعلى الزمن اللي بقيت كل القيم الثمينة فيه للبيع.

وقال واكد في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: "محمد صبحي هاجمني شخصيا بأسلوب غير لائق أكثر من مرة. ولكني زعلت لما حد هاجمه. مش عارف ليه. كان المفروض افرح ان في حد بيهاجمه لأنه غلط فيا جامد. بس انا زعلت جدا عليه وعلى البلد وعلى الزمن اللي بقيت كل القيم الثمينة فيه للبيع".

وكان الأمير عبدالرحمن بن مساعد قد قال في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "هل هناك عاقل يستطيع أن يشكك في ريادة مصر فنيًا ؟!.. الفن المصري أثر في وجدان كل الشعوب العربية.. أم كلثوم أقامت حفلات في المغرب وتونس والسودان والكويت وقدمت فنًا راقيًا وعوملت بما تستحق من تقدير واحترام.. ولم يقل أحد أنها جاءت ك( مرفهاتية)!!"، حسب قوله.

ودخل رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، عل خط الحوار قائلا: " والله انا ابي اعرف الي عرض الملايين عليه نبي نكشف على قواه العقليه ... عموماً تراجع ولعها افتكروني في السكه بس جت غلط"، حسب تعبيره.