دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شاركت الفنانة المصرية روبي، احتفال محمد صلاح نجم كرة القدم المصري، بالفوز على الكاميرون، وهو يردد مع أفراد المنتخب مقطعًا من أغنيتها الشهيرة "حتة تانية"..."هوبا".

وأعادت روبي نشر مقطع الفيديو عبر حسابتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، من خاصية القصص المصورة لحساب "مو صلاح" الرسمي على انستغرام.

وكانت الفنانة المصرية قد وجّهت رسالةً لنجم الكرة الكاميروني السابق صاموئيل إيتو، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، اقتبست فيها مقطعاً من أغنتيها الرائجة العام الماضي: " قلبي بلاستيك".

وجاء ذلك كردٍ طريف منها على تصريحات لإيتو سبقت مواجهة منتخبه الوطني الكاميرون، مع منتخب "الفراعنة"، قال فيها: "كل ما فعلتوه يتوقف على مباراة الخميس، استعدوا بنفس العقلية لأنها الحرب... الحرب."

وفاز المنتخب المصري في هذه المواجهة، الخميس، على نظيره الكاميروني بركلات الترجيح (3-1) في مباراة نصف النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا، التي أقيمت على ملعب أوليمبي بالكاميرون.