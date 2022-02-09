السعودية.. فيديو بكاء سائح بعد هدية "رد معروف" من مواطن يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه سائحين أمريكيين استضافهما مواطن سعودي وقدم لهما هدية عبارة عن ناقتين كرد معروف بعد استضافة ابنه بأمريكا.

🎬 أتعب وأنا أقول رائع 👌 والد المبدع ثواب السبيعي يهدي ضيوفه الأمريكيين (السيد قريق والشيخ سعيد sid الامريكي) ناقتين 🐪 🐪 و sid يتأثر جداً ويبكي 😢 أبلغ رسالة حضارية مفادها: هذه قيمنا وأخلاقنا 🇸🇦 👍 (الامريكي sid كاشخ بالبشت😀) https://t.co/bEVUlFRqQs

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول المسن السعودي يخاطب السائحين بالقول: "أولا حياكم الله في المملكة العربية السعودية وفي بيتنا وثاني شي نشكر الله ومن ثم نشكركم الي استقبلتم ثواب عندكم في أمريكا وقدرتوه ويشكر الله ثم يشكركم ويقول الناس طيبين وعاشرونا معاشرة كويسة.."

والد الأستاذ ثواب السبيعي (سائح تيوب) حفظهما الله @sai7org يحتفي بأمريكيين لهما صلة وصداقة طويلة مع ابنه ثواب في الولايات المتحدة الأمريكية حيث سكن عندهما إبان دراسته في أمريكا، ويقدم لهما ناقتين هدية بمناسبة زيارتهما ل #الخرمة و للسعودية. https://t.co/QEc18tTFl9 https://t.co/KP1EQEMzDH

وأضاف: "لأجل رضاكم وتقديركم، أغلى ما عندنا في المملكة العربية السعودية الجمل، الإبل، واحنا نقدم لضيوفنا أغلى ما عندنا ألي هي الإبل، فلكم هذه الناقتين تقدير لكم وحق لكم عن نفسي أنا وأبنائي وعن شعب المملكة العربية السعودية".

المؤثر السعودي #ثواب_السبيعي" ينشر فيديو استضافته لاثنين من الجنسية الأميركية، أحدهما رجل أعمال ترعرع في #السعودية أثناء عمل والده في قطاع الطيران، ويحمل ذكريات مميزة عن المملكة. ووالده يهدي ناقتين للمواطنين الأميركيين تعبيرا عن تقديره واحتفائه بهما. #حنا_بدو - https://t.co/LV8a909ZF9

ويظهر في مقطع الفيديو ردة فعل السائح الذي عانق المسن السعودي شاكرا إياه على الهدية قبل أن تنهمر دموعه، الأمر الذي أشعل تفاعلا وشكرا من قبل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

المؤثر السعودي "ثواب السبيعي" ينشر فيديو استضاف فيه اثنين من الجنسية الأميركية، أحدهما رجل أعمال ترعرع في #السعودية أثناء عمل والده في قطاع الطيران، ويحمل ذكريات مميزة عن المملكة. والد ثواب السبيعي أهدى ناقتين للمواطنين الأميركيين تعبيرا عن تقديره واحتفائه بهما. @sai7org https://t.co/acZPWl7MX9

وتداولت وسائل إعلام سعودية مقطع الفيديو بصورة واسعة في حين ذكرت قناة العربية أن مقطع الفيديو هو للمؤثر السعودي، ثواب السبيعي، وأن المقطع صور خلال استضافة اثنين من الجنسية الأميركية، أحدهما رجل أعمال ترعرع في السعودية أثناء عمل والده في قطاع الطيران، ويحمل ذكريات مميزة عن المملكة، وأن والد ثواب السبيعي أهدى ناقتين للمواطنين الأميركيين تعبيرا عن تقديره واحتفائه بهما".