السعودية.. فيديو بكاء سائح بعد هدية "رد معروف" من مواطن يثير تفاعلا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه سائحين أمريكيين استضافهما مواطن سعودي وقدم لهما هدية عبارة عن ناقتين كرد معروف بعد استضافة ابنه بأمريكا.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول المسن السعودي يخاطب السائحين بالقول: "أولا حياكم الله في المملكة العربية السعودية وفي بيتنا وثاني شي نشكر الله ومن ثم نشكركم الي استقبلتم ثواب عندكم في أمريكا وقدرتوه ويشكر الله ثم يشكركم ويقول الناس طيبين وعاشرونا معاشرة كويسة.."

وأضاف: "لأجل رضاكم وتقديركم، أغلى ما عندنا في المملكة العربية السعودية الجمل، الإبل، واحنا نقدم لضيوفنا أغلى ما عندنا ألي هي الإبل، فلكم هذه الناقتين تقدير لكم وحق لكم عن نفسي أنا وأبنائي وعن شعب المملكة العربية السعودية".

ويظهر في مقطع الفيديو ردة فعل السائح الذي عانق المسن السعودي شاكرا إياه على الهدية قبل أن تنهمر دموعه، الأمر الذي أشعل تفاعلا وشكرا من قبل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداولت وسائل إعلام سعودية مقطع الفيديو بصورة واسعة في حين ذكرت قناة العربية أن مقطع الفيديو هو للمؤثر السعودي، ثواب السبيعي، وأن المقطع صور خلال استضافة اثنين من الجنسية الأميركية، أحدهما رجل أعمال ترعرع في السعودية أثناء عمل والده في قطاع الطيران، ويحمل ذكريات مميزة عن المملكة، وأن والد ثواب السبيعي أهدى ناقتين للمواطنين الأميركيين تعبيرا عن تقديره واحتفائه بهما".

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