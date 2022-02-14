دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص العديد من المشاهير العرب على الاحتفال بعيد الحب، بجلسات تصوير خاصة، أو توجيه الرسائل لأحبتهم، ومتابعيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم من كانت رسائله عبارة عن تلميحات طريفة لنصفه الآخر...

وكعادتها لفتت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأنظار بجلسة تصوير خاصة لمناسبة عيد الحب، ونشرت الصور التي حظيت بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر انستغرام، وعلقت عليها بالقول: "مليئة بالحب والفرح".

وبجلسة تصوير خاصة أيضًا، باللون الأحمر، عايدت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور متابعيها على انستغرام، قائلًة: "كل عيد حب وقلبكن بخير وسلامة".

وأطلت نور عمرو دياب التي تستكمل تحضيراتها للزفاف، في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على انستغرام، وهي ترتدي فستانًا أحمر، وعلقت بالقول: "الدخول في روح عيد الحب."

واقترحت المطربة أصالة أغنيتها الجديدة “تقول تبغاني" كهدية لمتابعيها في عيد الحب، وأهدتها أيضًا لزوجها الشاعر العراقي فائق حسن قائلة: "بشهر الحُبّ هديّه لكلّ عاشق يهديها لحبيبه، وأنا كمان بهديها لحبيبي لأبي نور عيوني، وحبيبي..."

ووجهت أصالة رسالة أخرى لمتابعيها قالت فيها: "كلّ عيد حُبّ والحبايب بخير .. جاهدت للحفاظ على رونق شعوري .. ولمّا الخُبّ الحقيقي زارني بكلّ شغف الطفوله تمسّكت فيه.. وبكلّ جنون المراهقه استمتعت فيه.. وبكلّ النضج اللي وصلت لّه عمّ حافظ عليه .."

وأضافت صاحبة "قد الحروف": "الحياة من غير هالمشاعر مابتستاهل تنعاش .. عيشوا الحُبّ بكلّ تفاصيله من غير حذر من غير خوف .. القلّب النابض بالحياة وبالمحبّة نعمة ..وإيمتى بيخلق هيّ علمها عند ربّ المحبّة والرّحمة .. نحنا خلقنا لنداري قلوبنا ونحافظ عليها لأنها لو نامت متنا .. كلّ عيد حب وقلوبنا بخير".

وكذلك أهدت المطربة لطيفة التونسية أغنيتها "أقوى وحدة" لكل امرأة في عيد الحب، قائلًة: "حتى لو انت ضعيفة اخلقي من الضعف قوة..."

ولم تخل معايدات "الفالنتاين" من تلميحاتٍ طريفة للتذكير بهذه المناسبة، تبادلها المشاهير مع متابعيهم ونصفهم الآخر، كما الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي، الذي نشر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، حالًة مستوحاة من الثنائي "سيف الخديوي" و"وحش الكون" في مسلسلهما الشهير "اللي مالوش كبير".

وأعاد متابعو الفنانة هند صبري تذكيرها بالإيفيه الخالد لشخصية "يسرية" التي أدتها في الفيلم الشهير "أحلى الأوقات": "عايزة ورد يا إبراهيم" الجملة التي لخصت بحسب إحدى المتابعات: "المشكلة الأزلية بين الراجل والست."