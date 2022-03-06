على بعد إنش من فلاديمير بوتين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وتقارير من طلاق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين من زوجته لودميلا ونسب الحدث للأزمة الأوكرانية.

بوتين وليدميلا أعلنا طلاقهما، في يوليو عام 2013، بعد أكثر من 30 عاما من الزواج. وترددت شائعات عن علاقة الرئيس الروسي البطلة الأوليمبية الروسية ألينا كابيفا التي تبلغ من العمر 32 عاما حينها.

وأفادت مجلة "Sobesednik" الروسية المستقلة، في تحقيق العام 2016، أن ليدميلا بوتينا (58) غيرت اسمها في السجلات الرسمية، إلى ليدميلا أوكيرتنايا، نسبة إلى رجل الأعمال آرثر أوكيرتيني (37 عاما) الذي ظهر معها في الشهور الأخيرة.

ولم يتسن لـCNN التأكد من التقارير، إذ لا تسمح السلطات الروسية بالاطلاع على وثائق الزواج، فيما رفض الكرملين التعليق على هذه التقارير.