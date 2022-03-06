دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محاطا بطاقم من شركة الطيران الروسية الحكومية خلال كلمة أدلى بها عن تطورات الأوضاع في أوكرانيا الأمر الذي أثار تفاعلا.

عجيب ابو علي بوتين، عندما يقابل زعماء يجلس بعيداً عنهم بضعة امتار وراء طاولة طويلة جداً، بينما اليوم يجلس بجانب مجموعة من مضيفات الطيران على بعد نصف متر. تاع عمي تاع https://t.co/NBsr4pVKqR

الإعلامي فيصل القاسم نشر صورة من الكلمة، قائلا بتعليق: "عجيب ابو علي بوتين، عندما يقابل زعماء يجلس بعيداً عنهم بضعة أمتار وراء طاولة طويلة جداً، بينما اليوم يجلس بجانب مجموعة من مضيفات الطيران على بعد نصف متر.. تاع عمي تاع".

الرئيس الروسي فلادمير بويتن يقول لمضيفات الطيران الروسيات إنَّ زلينسكي طلب الجلوس إلى جانبي ولكنني فضلتُ الجلوس إلى جانبكنَّ ...👇 #روسيا_واوكرانيا #بوتين #زيلنسكي https://t.co/izkrjLEh2H

ولفت بوتين في كلمته إلى أن العقوبات المفروضة على بلاده تعادل "إعلان الحرب"، نافيا وجود خطط لحالة الطوارئ في روسيا أو تجنيد المجندين لـ"العملية" في أوكرانيا.

طاولة #بوتين الشهيرة لم تكن بهذا البرود والبُعد كما في السابق.. فقد كان محاطا بحسناوات قطاع الطيران الروسي.. مقدما لهن واجب الضيافة من الشاي.. والأهم أنه لم يترأس الجلسة بل اتخد مقعدا مجاورا لهن.. كان محاطا بعيون الصحافة وعيون المعجبات به أيضا..🌺🌺🌺🌺 https://t.co/s5cMY6ZRG8

وأضاف الرئيس الروسي: "كان بإمكاننا اتخاذ مسار مختلف. كان بإمكاننا مساعدة جمهوريات دونباس على خط التماس وتعزيزها بالجيش الروسي، لكن في هذه الحالة، أعني بالدعم الثابت من في الغرب، سيكون لدينا متطرفون على الجانب الآخر يأتون إلى ما لا نهاية... بدعم من الغرب".

الخلطة وصلت بوتين 😂😂 https://t.co/a26tMaTs48

وأضاف: "أركاننا العامة، وزارة الدفاع، ذهبت في الاتجاه المعاكس. أول شيء قاموا به هو تدمير البنية التحتية العسكرية بأكملها (لأوكرانيا)، حسنًا، ليس كلها، ولكن جزئيًا، في الغالب. مستودعات مع أسلحة وذخائر وطيران وأنظمة دفاع جوي".