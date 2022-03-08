دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- "النساء العربيَّات قوّة لا يُستهان بها".. هكذا تبدأ المؤلفة الإماراتيَّة، دانا البلوشي، كتابها المخصص للأطفال والذي يحمل عنوان "13 امرأة عربيَّة مُلهمة"، ويهدف إلى تشجيع الفتيات على استعراض مواهبهن، ومنحهن الفرصة لتحقيق أحلامهن.

ومن خلال هذا الكتاب، الذي يقدم بطريقة الرسومات المصورة، نتعرّف إلى 13 شخصيَّة نسائيَّة رائدة كل منهن تأتي من بيئة عربيَّة مختلفة. فمن طيَّارة على متن طائرة مقاتلة، إلى عالمة، إلى وزيرة ثقافة مرورا ببطلة تزلج ومحاميّة تدافع عن حقوق الإنسان، تكتب البلوشي بعين طفلة حالمة عن إنجازاتهن، مشددةً على أنَّ "الأحلام يمكن أنْ تتحول إلى حقيقة وواقع ملموس".

وتصف المؤلفة الصغيرة النساء في مجتمعها بأنهن يتَّسمنَ "بالعزيمة والإصرار"، وهنَّ من أشدَّ الداعمات لبعضهن البعض. وتقول دانا البلوشي إن للشيخة فاطمة بنت مبارك، دورا كبيرا في تمكين جميع النساء، وتشجيع الفتيات، وإلهامهن على المثابرة، وأضافت: "أهدي هذا الكتاب لها شاكرةً إياها على كونها "قدوة تحتفي بها النساء الإماراتيَّات".

وفي حديثها عن أكثر الشخصيَّات تأثيراً بها، ذكرت البلوشي وزيرة الثقافة وتنميَّة المعرفة في الإمارات، نورة الكعبي، التي كان دورها محورياً في دعم النساء "ليصبحن جزءاً من القوى العاملة. خاصة في مجال التبادل الثقافي بين الشعوب، وهذا ما جعلها قدوة إماراتية يعتز الجميع بهويتها الوطنيَّة الثقافيَّة، ودعمها للكوادر الشابة في مجال صناعة الأفلام وعروض الفن والتصميم والموسيقى.

أما على الصعيد الإنساني وحماية حقوق المظلومين، اعتبرت دانا أن محامية حقوق الإنسان، أمل كلوني، هي قدوتها المثلى، وقالت: "إن ما يعجبني في أمل كلوني هو إخلاصها للعائلة، وبشكل خاص حبها لأمها". وتشارك البلوشي أمل كلوني في مدى تقديرها لوالدتها وهي قدوتها الأولى، والداعم الأبرز والأقوى لطموحاتها.

ويحوي الكتاب مجموعة متنوعة من الأسماء ومنها: الفنانة التشكيلية الفلسطينية سامية حلبي، والعالمة السعودية حياة سندي، ومصممة الأزياء الإماراتية فريال البستكي، والمهندسة المعمارية العراقية زها حديد.

دانا البلوشي هي أيضا أول طفلة من الإمارات العربيَّة المتحدة تخوض تجربة دراسة علوم الفضاء، وتصميم الصواريخ وبرمجتها في الإدارة الوطنيَّة للملاحة الجويَّة والفضاء "ناسا"، وأول طفلة متدربة كرائدة فضاء.