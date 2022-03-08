دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) - وأخيرا! قدمنا تدريبنا اليوم ضمن منصة "حكايتها" التي أطلقها موقع CNN بالعربية في يوم المرأة العالمي.

التدريب الأول كان لمنصة سعودية تستهدف النساء الراغبات بتطوير قدراتهن في مجال السرد القصصي والرقمي، وهي منصة " بلقيس من أجلها ". وركز هذا التدريب على إنتاج محتوى الفيديو لمواقع التواصل الاجتماعي، فتم التطرق إلى إلى بعض الأرقام والإحصائيات المهمة في صناعة محتوى الفيديو للمنصات الاجتماعية.

قدمت التدريب، الصحفية والمدربة في مجال الإعلام الرقمي، سامية عايش، وركزت من خلاله على أنواع المحتوى التي ينصح بأن تنشر عبر المواقع الاجتماعية، إضافة إلى بعض النصائح المتعلقة بكتابة السكريبت، وطول الفيديو، والاختلافات في نشره عبر المنصات المختلفة.

حضرت التدريب نحو 30 متدربة من دول عربية مختلفة، وبدأت الجلسة بكلمات قصيرة من رئيسة تحرير منصة "بلقيس من أجلها" بلقيس باسلوم، والتي استعرضت أبرز ما تقدمه المنصة لعضواتها، وتحدثت كارولين فرج، نائب رئيس شبكة CNN للخدمات العربية عن أهمية هذا التدريب وأهمية المشروع في رصد قضايا النساء خصوصا في المجتمعات المهمشة في العالم العربي، ورحبت بجميع المشاركات.

وبعد الانتهاء من التدريب، ستتمكن المشاركات من تقديم مقترحات لموقع CNN بالعربية لكتابة موضوع أو تنفيذ فيديو سيتم نشره لاحقا عبر الموقع، وعبر منصة بلقيس.

ويقدم مشروع "حكايتها" تدريبات لمبادرات نسائية عربية شهريا، وذلك لدعم وتنمية القدرات المتعلقة بالسرد القصصي، وإنتاج المحتوى الرقمي.