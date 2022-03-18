تركي آل الشيخ ينشر فيديو متنكرا بشخصية "سيمبسون": ننتظركم بتنكر أقوى

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رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ
Credit: FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، الخميس، مقطع فيديو، عبر حسابه على تويتر، ظهر فيه متنكرا بشخصية هومر سيمبسون أحد أبطال مسلسل "The Simpsons" الكرتوني الشهير.

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وظهر تركي آل الشيخ محاطا بعدد من الأشخاص المتنكرين بشخصيات مثل باتمان وميكي ماوس وقال: " سعيد أنا اليوم بمشاركتكم في الحفلة التنكرية في البوليفارد و ونتروندرلاند ندعوكم بكرة لحفلة تنكرية أكبر وأقوى ويا ريتني كنت معاكم تحياتي لأهل الرياض".

وأرفق بالتغريدة جملة:" رسالتي لكل زوارنا اليوم وننتظركم بكرة بتنكر أقوى … فاجئوني … احبكم … موسم الرياض".

وسبق التغريدة أن وجه رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية الشكر عبر عدة تغريدات لمن حضروا في مهرجان التنكر، وكذلك نشر تغريدات ساخرة منها.

وكان حساب موسم الرياض، على تويتر، نشر عدة تغريدات عن مهرجان التنكر و مشاركات الحاضرين وقال: "عشنا كل تفاصيل الخيال .. وسط عالم من الخيال مع مهرجان التنكر وإبداع المشاركين في ونتر وندرلاند وننتظركم بكرة في ثاني أيام المهرجان".

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، ينظم موسم الرياض في نسخته الثانية، أكبر حفلة تنكرية في المملكة العربية السعودية ضمن إجازة الربيع، حيث تنطلق في منطقتي "بوليفارد رياض سيتي" و "نتروندرلاند" يومي 17 و18 مارس/ آذار الجاري، وسط تخصيص العديد من الجوائز اليومية لأفضل المشاركين.

وتشمل الجوائز اليومية التي أعلن عنها موسم الرياض، سيارتين و40 بلايستيشن، إضافةً إلى السماح بالدخول إلى "بوليفارد رياض سيتي" و"نتروندرلاند" مجانًا لمرتدي الأزياء التنكرية.

وتعد منطقة "بوليفارد رياض سيتي" إحدى أهم الوجهات السياحية في موسم الرياض 2021، وأكبر الفعاليات الترفيهية في المملكة، في حين تلبي منطقة "ونتروندرلاند"، رغبات أفراد العائلة، حيث تحتوي على 7 مناطق فرعية للألعاب، تحمل كل منطقة هوية معينة.

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