تفاعل على صورة بنطال فيصل المقداد خلال زيارة الإمارات مع الأسد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لبنطال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد خلال زيارة الرئيس السوري، بشار الأسد للإمارات.
نصيحة للوزير #فيصل_المقداد بعد أن نسي معنى الزيارات الرسمية خلال 11 سنة من العزلة.. عندما تذهب بزيارات رسمية سرح شعرك وسكر سحاب بنطالك، فأنت في حضرة عيال زايد في إمارات الخير، ولست مع معممي "قُم" في جمهورية الشيطان إيران 👍🏻 #سوريا #الإمارات #السعودية #فلسطين #أحمد_مازن https://t.co/x5f084ZQcs
وألقى نشطاء الضوء على سحاب بنطال المقداد الذي بدا وفقا لهم بأنه مفتوح خلال جلوسه إلى جانب الأسد بالإمارات.
وكان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد، قد ألتقى الرئيس السوري، في أول زيارة للأسد إلى دولة عربية منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، وجرى اللقاء في قصر الشاطئ، وأعرب ولي عهد أبوظبي عن أمنياته بأن تكون "هذه الزيارة فاتحة خير وسلام واستقرار لسوريا الشقيقة والمنطقة جمعاء"، حسب قوله.
وكذلك استقبل رئيس مجلس الوزراء الإماراتي نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، الرئيس السوري في دبي.