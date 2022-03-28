أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – فاجأ الممثل الأمريكي ويل سميث، حضور حفل توريع جوائز "أوسكار"، الأحد، بصفعه على وجه مقدم الحفل، الكوميدي كريس روك، بعد أن أطلق الأخير دعابة حول زوجة سميث بسبب حلق شعرها أثارت غضب زوجها.

وبينما كان روك يقدم الحفل قال لزوجة سميث، جايدا بينكيت سميث: "جايدا أنا أحبك، أعتقد أن G.I. Jane 2تتوق لرؤية ذلك"، في إشارة إلى الفيلم الذي تظهر فيه البطلة ديمي مور حليقة الرأس.

وجاءت دعابة المقدم ثقيلة على زوجة سميث، التي ظهرت حليقة الرأس نظرا لتشخيصها بمرض يسبب تساقط الشعر، إذ بدا الانزعاج واضحا على وجهها.

وحاول روك استدراك الموقف بعد أن لاحظ أن الدعابة لم تلق أصداء جيدة، وقال: "لقد كانت مزحة جيدة"، حسب قوله.

لم يتلق ويل سميث المزحة كما أراد المقدم، بل غادر مقعده نحو روك ووجه صفعة قوية على الهواء مباشرة ما أثار حالة من الصدمة بين الحضور.

وبعد أن تلقى الصفعة، قال المقدم: "إنها أعظم ليلة في تاريخ التلفاز"، ليجيب سميث قائلا: "لا تتلفظ باسم زوجتي" ثم أعاد الجملة مرة أخرى.

وبعد 40 دقيقة من الحادثة صعد سميث إلى المسرح لتسلم جائزة أوسكار كأفضل ممثل عن فيلم "King Richard" والد لاعبتي التنس الأمريكيتين سيرينا وفينوس ويليامز، واعتذر لمنظمي الحفل والمرشحين المنافسين له لكنه لم يذكر اسم روك.

وقال سميث: "أعلم أننا من أجل أن نفعل ما نفعله يجب أن نتحمل الإساءة وأن نتحمل أن يتحدث عنا الآخرون، في هذه الصناعة، ستجد أناسا يقللون من احترامك ويجب أن تتلقى ذلك بابتسامة وأن تمثل أن كل شيء على ما يرام"، حسب قوله.

وأشار سميث إلى أنه تلقى حكمة من المرشح الآخر دينزل واشنطن، الذي قال له: "في اللحظة الأفضل لك كن حذرا، ففي هذه اللحظة يأتي الشيطان إليك"، حسب قوله.

وختم الممثل الأمريكي بالقول إنه يتمنى أن ترحب به "الأكاديمية" مجددا.

أثارت صفعة سميث ردود فعل واسعة على تويتر في الأوساط العربية، إذ كتب أحد المغردين: "لقطة ستبقى خالده في تاريخ جوائز الاوسكار ، ويل سميث يصفع كريس روك على الهواء دفاعًا عن زوجته التي قلل كريس من احترامها وسخر من شعرها ، يُذكر بأن زوجة ويل سميث تُعاني من مرض يتسبب بتساقط الشعر"، حسب قوله.

لقطة ستبقى خالده في تاريخ جوائز الاوسكار ، ويل سميث يصفع كريس روك على الهواء دفاعًا عن زوجته التي قلل كريس من احترامها وسخر من شعرها ، يُذكر بأن زوجة ويل سميث تُعاني من مرض يتسبب بتساقط الشعر #جوائز_الأوسكار #Oscars #WillSmith #ويل_سميث https://t.co/4cddJ3y5Rs

من جانبها، علقت مغردة أخرى بالقول: " انهارده في حفله الاوسكار المذيع حب يستظرف قال لمرات ويل سميث اكيد هتمثلي في G.I. Jane 2 فيلم كل بطلاته حالقين زيرو مع انه عارف انها حالقه بسبب مرض في راسها..ويل ضحك في الاول بس لما لقي مراته بوزت راح قايم مديله بونيه في وشه راجل يا ويل والله"، حسب تعبيرها.

انهارده في حفله الاوسكار المذيع حب يستظرف قال لمرات #ويل_سميث اكيد هتمثلي في G.I. Jane 2 فيلم كل بطلاته حالقين زيرو مع انه عارف انها حالقه بسبب مرض في راسها..ويل ضحك في الاول بس لما لقي مراته بوزت راح قايم مديله بونيه في وشه راجل يا ويل والله 💪 #Oscar https://t.co/5PoO7NAewK

وكتب مغرد آخر: "الله لايشل يده اعطاه خطافية بسبب استهزاءه بمرض زوجته وتساقط شعرها "، حسب قوله.