دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قوبل إعلان الفنان المصري توفيق عبد الحميد عن نيته اعتزال الفن بعد انتهائه من تصوير مسلسل "يوتيرن"، بتفاعل كبير على مواقع التواصل في مصر، خاصة أنه يعود إلى الشاشة هذا الموسم بعد غيابٍ طويل.

وأتى إعلان عبد الحميد في تدوينةٍ نشرها عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، الإثنين، الأمر الذي وجد فيه بعض المتابعين مناسبة جديدة للتلميح إلى مزاعم تدخلات بطلة المسلسل ريهام حجاج "السلبية" فيما تقدمه من أعمال.

ونفى الفنان المصري القدير ذلك، من خلال ما وصفه بـ"توضيح هام" نشره صباح اليوم الثلاثاء، عبر "فيسبوك"، بعد حذف تدوينته السابقة حول إعلان نيته الاعتزال، وشدد على أن سبب قراره هو "حالته الصحية".

وكان محمود حجازي المشارك في مسلسل "يوتيرن"، قد عبر عن حزنه لقرار الفنان توفيق عبد الحميد، في تدوينةٍ نشرها عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قال فيها إنه حزين أيضًا لاستغلال هذا الخبر في "هدم وتشويه شخص بعيد كل البعد عن هذا القرار"، في إشارة لريهام حجاج التي وصفها بـ"الأخت العزيزة" بحسب تعبيره.

وتدور أحداث مسلسل "يوتيرن" حول "يارا" التي تتخلى عن حلمها، وحياتها المهنية التي كضابط ملاحة من أجل زوجها المتملك، ويأخذ بها لقاء مع صديق قديم إلى مسار محفوف بالمخاطر.

المسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة: ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، عبير صبري، صفاء الطوخي، محمود حجازي وممثلون كثر آخرون.

ويعرض على قنوات ON و CBC، و الحياة المصرية، والقناة المصرية الأولى، والمحور، ومنصة شاهد، ومنصة Wach It.