"أطأ على وجهك".. فيديو رد فعل مواطن سعودي على إساءة لفتاة ببرنامج تلفزيوني يثير تفاعلا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر ردة فعل غاضبة لمواطن سعودي على موقف تصمن إساءة لفتاة ببرنامج تلفزيوني الأمر الذي أثار تفاعلا.

وفي مقطع الفيديو المتداول عن برنامج "الصدمة" يقول المواطن السعودي لمن أساء للفتاء دون العلم أن الكاميرا تصوره لرصد ردة فعله: "أنت مدير؟ انت ما تستاهل تكون مدير أنت أطلعك برة أطى على وجهك تسمع ولا لأ؟ ما تذل حريم عندنا كذا.."

وأضاف المواطن السعودي الذي تغنى بردة فعله النشطاء: "أت وش انت؟ انت سعودي؟ لا تخدمنا كذا.."

وقال المواطن السعودي عقب الكشف أنه الموقف كان جزءا من برنامج تلفزيوني عندما سأله المذيع حيث أكد على أن الموقف مع الفتاة استفزه.

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