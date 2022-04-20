كاميرا CNN مع واحدة من أوائل السعوديات للقيادة في المملكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر ردة فعل غاضبة لمواطن سعودي على موقف تصمن إساءة لفتاة ببرنامج تلفزيوني الأمر الذي أثار تفاعلا.

آطى على وجهك ، ماتذل حريم عندنا .. كلمة قالها الشاب الحائلي : فهد اليحياء في برنامج المقالب #صدمة بعد ما شاهد مدير الكوفي يهين ويذل فتاة تعمل كاشير. https://t.co/c3DPkvmILv

وفي مقطع الفيديو المتداول عن برنامج "الصدمة" يقول المواطن السعودي لمن أساء للفتاء دون العلم أن الكاميرا تصوره لرصد ردة فعله: "أنت مدير؟ انت ما تستاهل تكون مدير أنت أطلعك برة أطى على وجهك تسمع ولا لأ؟ ما تذل حريم عندنا كذا.."

مشهد لابن حائل اخوي فهد سليمان اليحيا الله يحفظه في برنامج الصدمة مقلب بين مدير الكوفي الذي اهان موظفته السعودية لين بكت فكانت ردت الفعل في قمة الشجاعة والشهامة والمروءة من فهد . #انت_سعودي_؟؟؟ #حائل_الآن #حائل https://t.co/Em8efWUPsU

وأضاف المواطن السعودي الذي تغنى بردة فعله النشطاء: "أت وش انت؟ انت سعودي؟ لا تخدمنا كذا.."

الصدمة.. سعودي انت؟! رجل شهم يغضب بشدة وينفعل على مدير.. أهان فتاة الكاشير وقلل منها أمام الناس #MBC1 #رمضان_يجمعنا #الصدمة اشترك بعرض رمضان على الباقة السنوية 6 شهور علينا و 6 عليك https://t.co/YbtYrgz1Kt ShahidVIP https://t.co/26rRf0pDSS

وقال المواطن السعودي عقب الكشف أنه الموقف كان جزءا من برنامج تلفزيوني عندما سأله المذيع حيث أكد على أن الموقف مع الفتاة استفزه.