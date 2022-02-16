السعودية.. تداول فيديو كلمة "الشاب مهند" أمام أمير مكة خالد الفيصل وردة فعل الأخير

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لردة فعل الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة خلال كلمة ألقاها "الشاب مهند" الذي برز أسمه في الوقت ذاته على تويتر.

جاء ذلك في فعالية حضرها الأمير خالد الفيصل، أعلن فيها عن الفائزين بجائزة مكة للتميز في أفرعها التسعة، وكذلك الفائزين في مبادرات ملتقى مكة الثقافي في دورته السادسة تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي".

ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية: "فاز بجائزة مكة للتميز في فرع التميز الإداري وزارة الرياضة، فيما فاز مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بجائزة فرع التميز البيئي، ‏وفي فرع التميز العمراني فاز مشروع قبة جدة دوم، ونال ‏جائزة فرع التميز العلمي والتقني وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفي خدمات الحج والعمرة فازت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، ‏فيما حصدت منصة إحسان جائزة فرع التميز الاجتماعي، وفي فرع التميز الثقافي فاز مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وفاز ‏في فرع التميز الإنساني كل من هيئة الهلال الأحمر السعودي، وفايز المالكي، وفي فرع التميز الاقتصادي فازت شركتي أم القرى للتنمية والإعمار، وشركة بترو رابغ".

وأضافت الوكالة السعودية في تقريرها أن الأمير خالد الفيصل "كرّم رعاة وداعمي الجائزة ومحكمي ومقيمي الأعمال المتنافسة".

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