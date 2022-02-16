دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لردة فعل الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة خلال كلمة ألقاها "الشاب مهند" الذي برز أسمه في الوقت ذاته على تويتر.

الأمير #خالد_الفيصل يتفاعل مع الشاب مهند الفيصل لتميزه في تقديم حفل جائزة مكة للتميز. https://t.co/uccxgRAjLj

جاء ذلك في فعالية حضرها الأمير خالد الفيصل، أعلن فيها عن الفائزين بجائزة مكة للتميز في أفرعها التسعة، وكذلك الفائزين في مبادرات ملتقى مكة الثقافي في دورته السادسة تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي".

الأمير #خالد_الفيصل يتفاعل مع الشاب مهند فيصل لتميزه في تقديم حفل جائزة مكة للتميز https://t.co/H3WlNqE4iG

ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية: "فاز بجائزة مكة للتميز في فرع التميز الإداري وزارة الرياضة، فيما فاز مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بجائزة فرع التميز البيئي، ‏وفي فرع التميز العمراني فاز مشروع قبة جدة دوم، ونال ‏جائزة فرع التميز العلمي والتقني وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفي خدمات الحج والعمرة فازت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، ‏فيما حصدت منصة إحسان جائزة فرع التميز الاجتماعي، وفي فرع التميز الثقافي فاز مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وفاز ‏في فرع التميز الإنساني كل من هيئة الهلال الأحمر السعودي، وفايز المالكي، وفي فرع التميز الاقتصادي فازت شركتي أم القرى للتنمية والإعمار، وشركة بترو رابغ".

#صور أمير منطقة مكة #خالد_الفيصل يكرّم لجان التقييم والتحكيم لأفرع #جائزة_مكة_للتميز https://t.co/H52DeseTMB

وأضافت الوكالة السعودية في تقريرها أن الأمير خالد الفيصل "كرّم رعاة وداعمي الجائزة ومحكمي ومقيمي الأعمال المتنافسة".