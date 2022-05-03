دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قلّد الفنان ياسر جلال صوت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء إذاعي، ليؤكد للجمهور، أنه هو من أدى الصوت خلال تجسيده لشخصيته في الموسم الثالث من مسلسل "الاختيار3".

وقال جلال خلال إطلالته الإذاعية المصورة على "الراديو 9090" مع الإعلامية فاطمة مصطفى، الإثنين 2 مايو/ أيار، إنه شعر بالتوتر، حينما عرض عليه أداء شخصية الرئيس المصري، وخشي من الفشل في تأديتها، لأن تجسيد شخصية معروفه للناس من أصعب أنواع الأداء التمثيلي، وتشكل الذروة في فن التمثيل بالنسبة لأي فنان، بحسب تعبيره.

وتوجه ياسر جلال بالشكر للرئيس المصري، لأنه "سمح بظهور شخصيته في العمل"، وأعرب عن فخره بأدائها، كما شكر صناع "الاختيار3"، وكل القائمين على العمل والمشاركين فيه.

وممن خصهم ياسر بالشكر، المخرج بيتر ميمي، على احتوائه، وتشجيعه له، ووصفه بالـ "رقيق، والمهذب، والمحترم"، قائلاً: "لم أر مثله في حياتي، مع الاحترام للأسماء التي عملت معها خلال مسيرتي"، وعبر عن دهشته من مقدرته على تقديم مسلسل بهذه "الضخامة، خلال وقتٍ قصير".

وبالحديث عن أبطال "الاختيار3"، قال الفنان ياسر جلال: "لا يوجد أحد منّا أفضل من الآخر، قد يكون من حظي أنني أديت شخصية بطل عظيم، لكنني لا أريد أن يظلم أحد، ممن أدى أي مشهد في هذا المسلسل، وأنا جزء من هذه المنظومة المحترمة."

ولفت الفنان المصري إلى وجود "الجدية والاحترام في تناول الشخصيات" التي ظهرت في العمل، وأشار إلى تجسيد شخصية الرئيس السابق محمد مرسي "بشكل محترم في وجود جماعة كانت تضغط عليه، وتحاول أن تسيطر عليه، وتملي قراراتها.." بحسب قوله.

ونفى ياسر جلال، الأنباء التي تحدثت عن اعتزاله الفن بعد أدائه دور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في المسلسل، قائلاً: "القائمون على المتحدة للخدمات الإعلامية قالوا لي لا يوجد شيء اسمه هذا الدور هو آخر المطاف، أنت ممثل شاطر وستقوم بأدوار أخرى وسأعود إلى طريقة العمل التي اتبعتها في السنوات الأخيرة".

وحول ردود فعل الناس، على دوره في "الاختيار3"، قال جلال إنه يشعر بالخجل، ويبدو محرجًا حينما يشيدون بأدائه، فهو لا يحب الظهور عمومًا، ويمضي معظم أوقاته مع عائلته، وشقيقه، وعائلة زوجته، علاقته طيبة مع الوسط الفني عمومًا، وله عدد محدود من الأصدقاء الفنانين المقربين، ويتقابلون في أوقات متباعدة، بحسب قوله.