بعد أدائه دور السيسي.. ياسر جلال يتحدث عن "اعتزاله الفن"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد الممثل المصري، ياسر جلال، على الأنباء التي تحدثت عن اعتزاله الفن بعد أدائه دور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مسلسل "الاختيار 3"، نافيا ذلك.

وقال ياسر جلال في مقابلة مع الإعلامية فاطمة مصطفى: "القائمون على المتحدة للخدمات الإعلامية قالوا لي لا يوجد شيء اسمه هذا الدور هو آخر المطاف، أنت ممثل شاطر وستقوم بأدوار أخرى وسأعود إلى طريقة العمل التي اتبعتها في السنوات الأخيرة"، حسب قوله.

وأضاف جلال: "من يدير شؤون الإعلام متعلمين ومثقفين وفاهمين إن هذا فن وفخامة الرئيس يعرف جيدا دور الفن في المجتمع"، حسب تعبيره.

وتابع الممثل المصري: "أنا إذا كنت نجحت في هذه الشخصية يجب أن أمثل شخصيات أخرى مثل الكوميديا والتراجيديا لأدعم هذا النجاح"، على حد قوله.