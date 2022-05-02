دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن مسلسل "الاختيار" بجزئه الثالث جاء ليوثق بدقة مرحلة حكم الإخوان المسلمين و"ثورة 30 يونيو" مشيرا إلى أن البيان (بيان 3 يوليو) الذي عرضه المسلسل لم يتضمن عبارة "عزل الرئيس" أو "جماعة إرهابية"، عن الرئيس السابق محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين تجنبا لـ"الصدام"، وكشف عن تهديد الإخوان للجيش 3 مرات.

وقال السيسي خلال احتفالية مع أسر الشهداء بمناسبة عيد الفطر، لـ"أبناء وبنات مصر وأسر الشهداء والمصابين": "لا تظنوا أن أولادكم وآباءكم وأزواجكم سقطوا في معركة طغيان... نحن لم نطغ... ولم نعتد... بل حاولنا، وكل كلمة جاءت في المسلسل كانت عبارة عن واقع نقلتموه للناس كي يقول هؤلاء الأطفال الصغار نحن أبناء الأبطال الذين حافظوا على البلد، كي لا يشوه أحد تاريخهم".

وأضاف الرئيس المصري قائلا: "حتى البيان الذي كتبناه كنا حريصين لآخر لحظة على تجنب الصدام فلم نقل فيه عزل رئيس أو جماعة إرهابية أو أي شيء"، حسب قوله.

وتابع السيسي: "لم يصدق كثيرون أنني مستعد لأجل الحقيقة والصدق والأمانة ألا تتشوه القيمة الكبيرة التي قام بها المصريون عام 2013، حاولنا أن نحل المسألة بدون مواجهة أو صدام لكن للأسف الادعاء والتشويه والشائعات، حتى الآن لا أحد يريد أن يفكر في أن ما قيل ربما يكون حقيقة أو نصف حقيقة، اللهم اكفنا أهل الشر"، حسب تعبيره.

وأردف الرئيس المصري: "لم يكن ليقبل أحد في مكاني أن يحدث ذلك، لكنني أردت أن أتأكد من أن كل موقف عُرض لا يحتوي على كذبة واحدة"، حسب قوله.

وأضاف السيسي قائلا: "الموضوع الذي حدث فيه تهديد مباشر للجيش حدث 3 مرات، مرة مع المشير حسين طنطاوي رحمه الله أن إذا صدرت النتائج بان الرابح ليس الرئيس مرسي رحمه الله سيشعلون البلاد، أما المرة الثانية فكانت عندما قال خيرت الشاطر (النائب الأول السابق لمرشد الإخوان المسلمين) إننا حرقنا المقرات الخاصة بالأمن الوطني وقادرون على تنفيذ محاكمة شعبية لهم ووعلى محاكمتهم، والمرة الثالثة كانت لي شخصيا قسما بجلال الله 45 دقيقة يحرك أصبعه (الشاطر) ويقول لي: سنقتل وسنأتي بمقاتلين من كل الأنحاء... أنا أقسمت بالله لأنكم ستلاحظون أن رد الفعل على المسلسل حالة من الاستنفار الشديد من جانبهم وادعاء وشتويه وزيف وهم يقومون بذلك فعلا رغم أنني بقيت 7 سنوات لم أذكرهم أبدا وكنت أقول أهل الشر لأعطي فرصة لأهل الشر ليتراجعوا عن الشر"، حسب قوله.

وكان قد عُرض الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" في شهر رمضان، وتحدث عن الأحداث بين عامي 2011 و2013 (فترة حكم الإخوان المسلمين لمصر) من وجهة نظر الحكومة المصرية.