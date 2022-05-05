دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –تقترب الأنباء المتداولة من تأكيد انفصال رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، عن الفنانة المصرية ياسمين صبري، وذلك بعد حذف كلٍ منهما لصور الآخر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت ياسمين صبري وقوع الانفصال لـ"صدى البلد" الذي نقل عنها قولها إنها تكن له كل الاحترام، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من جانب أبو هشيمة، باستثناء تلميح عبر خاصية القصص في حسابه الرسمي على انستغرام، اقتبس فيه مقولة عن الراحل نيلسون مانديلا "أنا لا أخسر أبداً، فإما أن أربح، أو أتعلم.."

وفور تداول نبأ الانفصال، تصدر اسم ياسمين صبري محرك بحث غوغل في السعودية، ومصر، وسط تفاعل كبير على مواقع التواصل، وعبّر بعض المتابعين عن دعمهم لها، وتساءل آخرون في تعليقاتٍ طريفة عن الهدف المقبل لرجل الأعمال المصري بعدها، وبعد هيفاء وهبي، دون أن يغفلوا الإشارة لشخصية "مربوحة" التي ظهرت في مسلسل "الكبير أوي 6" كمنافسة قوية، مع ما يشاع عن شغفه بموضة "التايجر".

ربنا يوفقها اختار الصح ليها وفرحانة ليها بخطوة هاذي كان باين فيها الفرق ياسمين قبل وبعد الزواج. ياسمين انسانة عندها طموح وشغف ومستحيل تتقيد او تقبل بغير استقلاليتها وهاذا الواضح من شخصيتها عودة ميمونة لياسمين نرجعوا نشوفوا ضحكتها الباهية #ياسمين_صبري

الف مبروك لياسمين صبري على انفصالها وانها قررت انه تختار نفسها على كلشي و اصلاً كان واضح انه مش مرتاحة . ياريت كل امرأة في العالم تعمل متلك وماتسمح لأي مخلوق مهما كانت صفته انه يسرق حياتها حريتها برائتها منها #ياسمين_صبري

بعد انفصال أبو هشيمة اليوم عن #ياسمين_صبري أعتقد ان التايجر سيكون الموضة في الوسط الفني هذا العام، ونصيحتي لأبو هشيمة،، ابعد عن مربوحة ل الكبير يطخك https://t.co/YxDicgTkTZ

ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة عملو لبعض ان فولو على انستجرام ومسحوا صورهم سوا 🙆‍♀️ اكيد مربوحه السبب 🤷‍♀️😁🤣 #ياسمين_صبري #ابو_هشيمه https://t.co/tFnkVZUO38

و كان الثنائي قد أعلنا عقد قرانهما رسميًا في أبريل/ نيسان 2020، بعد أشهر قليلة من تعرف أبو هشيمة على ياسمين صبري، في "صدفةٍ لا يمكن تخيلها.." بحسب ما نقل عنه الإعلامي المصري عمرو أديب في إحدى حلقات برنامجه "الحكاية" على MBC مصر، منتصف مارس/ آذار من العام ذاته.