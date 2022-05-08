فيديو طريقة كتابة أصعب حرف باللغة الصينية يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعملية كتابة "أصعب" حرف باللغة الصينية الأمر الذي أثار تفاعلا.

طريقة كتابة أصعب حرف في اللغة الصينية، يُنطق "بيانغ" https://t.co/S7vsPozb8e

ويمكن اعتبار كل لهجة صينية لغة لوحدها، ولكن تُعد لغة الماندرين اللغة الرسمية في الصين الحديثة، ويتوفر نوعان رئيسيان من الأحرف الصينية المكتوبة في ظل نظام الكتابة ذاتها، وهما: الصينية التقليدية المستخدمة في هونغ كونغ وتايوان، والصينية المبسطة في بر الصين الرئيسي.

This is considered the most complex character in Chinese. It's "Biáng " which is a type of noodle. With 58 strokes, it's so complex that only in 2020 did it become possible to type the character on a computer. [via Reddit] https://t.co/WaEzgVYo1D

ويذكر أن مكتب التواصل الحكومي التابع لوزارة الإعلام السعودية كان قد ذكر أنه جرى الاتفاق خلال زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى الصين العام 2019 على وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في مدارس والجامعات السعودية.

وأضاف المكتب حينها أن "اتفاق إدراج اللغة الصينية من شأنه أن يعزز من التنوع الثقافي للطلاب في المملكة، وبما يسهم في بلوغ المستهدفات الوطنية المستقبلية في مجال التعليم على صعيد رؤية 2030"، وأن "تعلم اللغة الصينية يعد جسرا بين الشعبين سيسهم في زيادة الروابط التجارية والثقافية".