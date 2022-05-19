بسماء أبوظبي.. رصد ظاهرة "عدسة الجاذبية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رصد مركز الفلك الدولي، الأسبوع الماضي، ظاهرة تسمى بـ"عدسة الجاذبية" وذلك بسماء العاصمة الإماراتية، أبوظبي حيث مقر المركز.

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وأوضح محمد عودة مدير مركز الفلك الدولي في بيان وصل لـCNN بالعربية نسخة منه أن هذه الظاهرة تحدث "عندما يمر ضوء جرم بعيد بالقرب من جرم آخر شديد الجاذبية فينحني ضوء الجرم البعيد، وأحد أشكاله يؤدي إلى انحناء الضوء في اتجاهين مختلفين وبالتالي تظهر صورة مزدوجة للجرم البعيد".

وأضاف: "يظهر في الصورة ’الكوازار التوأم‘ ورقمه PGC2518326 وهو عبارة عن كوازار واحد في مجموعة الدب الأكبر لمعانة 16.7 ويبعد عنا 8.7 مليار سنة ضوئية، ويظهر على شكل جرمين متقاربين بسبب وقوع مجرة ضخمة (غير ظاهرة في الصورة) بيننا وبينه. والكوازار عبارة عن قلب مجرة ساطع جدا يظهر على هيئة نجم".

وتابع: "تم التقاط الصورة بواسطة مرصد الختم الفلكي من صحراء أبوظبي يوم 12 مايو 2022م، ويبلغ تعريض الصورة 2.2 ساعة".