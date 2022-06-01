جوني ديب وآمبر هيرد.. كل ما قد تود معرفته عن المرافعات الختامية

(CNN)-- وجدت هيئة محلفين أمريكية أن كلاً من آمبر هيرد وزوجها السابق نجم هوليود جوني ديب مسؤولين عن التشهير في دعاوى قضائية ضد بعضهما البعض.

منحت هيئة المحلفين ديب 10 ملايين دولار كتعويضات و5 ملايين دولار كتعويضات عقابية. ومنحت الهيئة آمبر هيرد مليوني دولار كتعويض عن الأضرار وعدم دفع تعويضات عقابية.

وعند النطق بالحكم، أغمضت هيرد عينيها. ولم يكن ديب حاضرا في المحكمة.

بدأت محاكمة التشهير منذ أبريل / نيسان ، واستمع المحلفون إلى أكثر من 100 ساعة من الشهادات إجمالاً. لقد سمعوا من عشرات الشهود بما في ذلك شهادة حية من جوني ديب وأمبر هيرد.

رفع ديب دعوى قضائية ضد هيرد بتهمة التشهير، مطالبًا بتعوض قيمته 50 مليون دولار، في مقال رأي كتبته في صحيفة "واشنطن بوست" في عام 2018. كانت وصفت فيه نفسها بأنها "شخصية عامة تمثل العنف المنزلي". على الرغم من عدم ذكر اسم ديب في المقال. بينما أقامت هيرد دعو مضادة، وطلبت تعويضًا بقيمة 100 مليون دولار.

التقى جوني ديب هيرد في عام 2009 وتزوجا في الفترة من 2015 إلى 2016.

بدأت محاكمة التشهير منذ أبريل/ نيسان، واستمع المحلفون إلى أكثر من 100 ساعة من الشهادات إجمالاً. لقد سمعوا من عشرات الشهود، بما في ذلك شهادات حية من ديب وهيرد.

وقال مصدر مقرب من ديب لشبكة CNN إن ديب لن يمثل أمام المحكمة للاستماع لجلسة النطق بالحكم، بسبب "التزامات العمل المقررة مسبقًا"، مضيفًا أنه "سيراقب من المملكة المتحدة".