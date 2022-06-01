السعودية.. إعلامية تروي ما حصل معها بحادث سيارة بالرياض وسط تفاعل

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على سلسلة تغريدات نشرتها الإعلامية، فيفيان نيريم، روت فيها ما حدث معها بعد 60 ثانية على تعرضها لحادث سيارة في العاصمة السعودية، الرياض.

وقالت نيريم: "أوقعت نفسي في حادث سيارة محرجة للغاية.. وكما هو الحال دائمًا، أنا ممتنة تمامًا للغرباء الكرماء والطيبة التي لا نهاية لها، والذين يبدو أنهم دائمًا على بعد أقل من 60 ثانية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى الدول".

وأضافت: "حرفيًا في اللحظة التي استغرقت فيها معرفة أنني لا أستطيع تحريك سيارتي أو إعادة تشغيلها، وصل شخص ما بالفعل.. لقد أدرك أنني مصدومة جدًا ولا يمكن أن أكون مفيدة، فطلب المفاتيح، واكتشف ما هو الخلل وأبلغ شخصًا غريبًا آخر تمامًا لمساعدتنا.."

وتابعت: "عاد الشخص الثاني إلى منزله ليأخذ سيارة جيب وكابل، ثم أخذوا سيارتي إلى مكان آمن، واتصلوا بنجم، وشاحنة سحب، وتفاوضوا على سعر جيد لشاحنة القطر، وانتظروا وصول شخص ما ليقودني إلى المنزل، وبالكاد قبلوا شكرنا".

ولفتت بالقول: "هذا الإحساس بالالتزام المجتمعي - متجذر جدًا لدرجة أنه غالبًا لا يُنظر إليه حتى على أنه التزام - هو شيء واجهته مرارًا وتكرارًا خلال 11 عامًا عشت فيها في هذه المنطقة، ومن الجميل دائمًا تجربته.."

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