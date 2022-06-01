السعودية.. إعلامية تروي ما حصل معها بحادث سيارة بالرياض وسط تفاعل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على سلسلة تغريدات نشرتها الإعلامية، فيفيان نيريم، روت فيها ما حدث معها بعد 60 ثانية على تعرضها لحادث سيارة في العاصمة السعودية، الرياض.

فيفيان نيرمين مراسلة بلومبيرق بالمملكة تكتب ثريد ملخصة "تعطلت سيارتي وكالعادة وفي أقل من ٦٠ ثانية، توقف شخص كريم لمساعدتي، ثم جاء معه آخر، ثم اتصلوا بشركة نجم وبشاحنة لتسحب سيارتي،وجلسوا معي حتى جاء شخص ليوصلني لمنزلي" وتضيف "إنها ثقافتهم ويشعرون بأن مساعدة الآخرين واجب عليهم" https://t.co/zAAwStEtMv

وقالت نيريم: "أوقعت نفسي في حادث سيارة محرجة للغاية.. وكما هو الحال دائمًا، أنا ممتنة تمامًا للغرباء الكرماء والطيبة التي لا نهاية لها، والذين يبدو أنهم دائمًا على بعد أقل من 60 ثانية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى الدول".

I got myself into a very embarrassing and undignified one-car accident today, and as ever, I'm utterly floored by and grateful for the endlessly generous and kind strangers who always seem to be less than 60 seconds away in Saudi Arabia and other Gulf countries.

وأضافت: "حرفيًا في اللحظة التي استغرقت فيها معرفة أنني لا أستطيع تحريك سيارتي أو إعادة تشغيلها، وصل شخص ما بالفعل.. لقد أدرك أنني مصدومة جدًا ولا يمكن أن أكون مفيدة، فطلب المفاتيح، واكتشف ما هو الخلل وأبلغ شخصًا غريبًا آخر تمامًا لمساعدتنا.."

وتابعت: "عاد الشخص الثاني إلى منزله ليأخذ سيارة جيب وكابل، ثم أخذوا سيارتي إلى مكان آمن، واتصلوا بنجم، وشاحنة سحب، وتفاوضوا على سعر جيد لشاحنة القطر، وانتظروا وصول شخص ما ليقودني إلى المنزل، وبالكاد قبلوا شكرنا".

ولفتت بالقول: "هذا الإحساس بالالتزام المجتمعي - متجذر جدًا لدرجة أنه غالبًا لا يُنظر إليه حتى على أنه التزام - هو شيء واجهته مرارًا وتكرارًا خلال 11 عامًا عشت فيها في هذه المنطقة، ومن الجميل دائمًا تجربته.."