مصر.. الإساءة لأم كلثوم يثير ضجة وتحرك من عائلة الفنانة الراحلة

من التمثيل إلى الغناء.. هكذا وصلت شهرة الفنانة أريانا غراندي إلى العالمية

لا يمكنها الحركة أو الحديث.. هذه الفنانة ترسم باستخدام عينيها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت تصريحات الكاتب المصري، ناصر دويدار، حول الفنانة المصرية الراحلة "أم كلثوم" ضجة واسعة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي والتي اعتبرت إساءة للفنانة الملقبة بـ"كوكب الشرق" والتي تعتبر رمزا من رموز الفن المصري.

ونقلت بوابة الأهرام أن جيهان الدسوقي، حفيدة شقيقة أم كلثوم، فوضت "المستشار القانوني ياسر قنطوش لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الكاتب ناصر دويدار بعد التصريحات المسيئة التي أدلى بها في حق رمز من رموز الفن المصري والعربي".

وقالت جيهان الدسوقي وفقا للأهرام إنهم "تواصلوا الخميس مع المحامي ياسر قنطوش للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم بلاغ رسمي ضد من أساء إلى كوكب الشرق لأنه لم يسئ لها فقط بل أساء لتاريخها الفني الكبير".

من جهته نقلت الأهرام على لسان قنطوش قوله إن "أسرة كوكب الشرق تواصلوا معه بالفعل وأنه سيبدأ السبت في رفع دعوى قضائية ضد دويدار بتهمه فيها بخدش الأعراض والعرض بسمعة وتاريخ كوكب الشرق بشكل مسيء، منوهًا أن العقوبة المقررة في هذا الأمر قد تصل إلى الحبس 3 سنوات".