في مصر.. حفل لأم كلثوم يستحضر روح الماضي عبر تقنية "هولوغرام"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- زينت أم كلثوم، التي تُلقّب بكوكب الشرق، المسرح مجدداً في مصر، وذلك عبر حفل استُخدمت فيها تقنية تُدعى "هولوغرام".

وفي مساء الجمعة، غنّت النجمة الراحلة أم كلثوم أمام الجماهير مجدداً في مصر بمساعدة تقنية "هولوغرام"، وتُعد هذه أول مرة تُستخدم فيها هذه التقنية على مسرح دار الأوبرا المصرية، حسب ما ذكره موقع "بوابة الأهرام" الحكومي.

وخلال هذه التقنية، تمكن الحضور بالاستمتاع بتجربة تحاكي أمسية غنائية لكوكب الشرق من الماضي، وذلك رغم وفاتها منذ عقود طويلة، وفي عام 1975 بالتحديد.

وافتتتحت أم كلثوم الحفل، بمساعدة تقنية "هولوغرام"، عبر أغنية "حيرت قلبي معاك".

وأثناء الحفل، قامت النجمتين مي فاروق وريهام عبدالحكيم أيضاً بتقديم أداء لقي تفاعلاً جماهيرياً وتصفيقاً كبيراً من الحضور، حسب ما ذكره الموقع.

وفي الفاصل الأول من الحفل، قامت فاروق بأداء أغنية "فات المُعاد" لأم كلثوم، وتلى ظهورها غناء عبد الحكيم أغنية "فكروني".

وفي ختام الحفل، أدت كلا من فاروق وعبد الحكيم معاً أغنية "مصر تتحدث عن نفسها".

وأشار الموقع إلى أن الحفل، الذي أخرجته جيهان مرسي، تميز بأجوائه التي تتماشى مع روح الماضي القديم، وذلك عبر الإضاءة الخافتة التي مزجت بين درجات مختلفة من اللون البنفسجي، إضافة إلى الديكور الذي تضمن ستائر وشموع زيّنت خلفية المسرح.

وليست هذه أول مرة تغنّي فيها كوكب الشرق على المسرح باستخدام تقنية "هولوغرام"، إذ سبق أن ظهرت ضمن فعاليات شتاء طنطورة في المملكة العربية السعودية، وفي دبي أوبرا في عام 2019.