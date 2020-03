في مصر.. حفل لأم كلثوم يستحضر روح الماضي عبر تقنية "هولوغرام"

View this post on Instagram

في انتظاركم بأول حفل بتقنية الهولوجرام لأول مرة في دار الاوبرا المصرية بالمسرح الكبير يوم الجمعة الموافق 6 مارس 2020 الساعة 8 مساءً بقيادة د/ مصطفي حلمي وتحت رعاية أ.د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة #ام_كلثوم #مي_فاروق