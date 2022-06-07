دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حسم الفنان المصري أحمد العوضي، الجدل حول ما تردد مؤخرًا بشأن انفصاله عن الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، وذلك في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

ووجّه العوضي رسالة رومانسية لزوجته، قال فيها: "بحبك، واللي بيني وبينك أكبر بكتير من أي خلاف، أو كلام فاضي"، وتوجّه لمتابعيهما قائلًا: "أنا صمتي كان عشان ده خلاف بيني، وبين زوجتي الحبيبه زي أي زوجين طبيعيين، وياسمين على طبيعتها، فعبّرت عن غضبها زي أي أخت من إخواتي لما بتتصرف.. لأنها بتتصرف بتلقائية على طبيعتها بعيدًا عن النجومية."

وأتت تدوينة أحمد العوضي، منعًا لـ "القيل والقال"، حول ما تردد عن أنباء عن انفصالهما، استنتجتها متابعون من إلغائها متابعته عبر حسابها الرسمي على انستغرام، وذلك فور عودتهما من سويسرا، حيث كانت تجري فحوصاتٍ دورية، بعد أشهر على تلقيها العلاج هناك من أزمتها الصحية العام الماضي.

وتجددت الأزمة بين ياسمين عبد العزيز، وشقيقها وائل، بعدما وجّه رسالة دعم لها عبر فيسبوك، في أعقاب الحديث عن انفصالها، فردت عليه بطريقة لاذعة، ليرد عليها بدوره في تدوينة طغى عليها الانفعال، ورصدت عدة مواقع إخبارية هذا التلاسن بينهما، قبل أن يحذف كل منهما منشوراته عن الآخر.

ولكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث قررت ياسمين التصعيد مع شقيقها، بتوجيه إنذار قانوني، عن طريق المحامي أشرف عبد العزيز، تم توزيعه على وسائل الإعلام، جاء فيه، أن "شقيق الفنانة ينشر أحاديث وحوارات على مواقع التواصل الاجتماعي تخص الفنانة، لذلك فإننا نحذر بشدة من نشر أي أحاديث، أو حوارات، أو طرح أي مواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية، والزج باسمها، وأنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة مخالفة ذلك."

وشارك وائل عبد العزيز البيان، عبر خاصية الصور في حسابه الرسمي على انستغرام، وعلق عليه ساخراً: "ضربني واشتكى".