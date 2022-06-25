السفارة الأمريكية بالرياض تحتفي بالأمير سلطان بن سلمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- احتفت السفارة الأمريكية بالرياض، يوم الجمعة، بالأمير سلطان بن سلمان، أول رائد فضاء عربي مسلم.

في مثل هذا اليوم وبمناسبة الذكرى ال37 لهبوط مكوك الفضاء الأمريكي #ديسكفري في قاعدة إدواردز الجوية بولاية كاليفورنيا بعد رحلة استغرقت 7 أيام دعونا نحتفي بالأمير #سلطان_بن_سلمان، الذي كان أول عربي مسلم يطير على متن هذه الرحلة في عام 1985م. #الذكرى_37_لديسكفري https://t.co/2IQwgCWY8x

وقالت السفارة، عبر حسابها على تويتر: "في مثل هذا اليوم وبمناسبة الذكرى الـ37 لهبوط مكوك الفضاء الأمريكي ديسكفري في قاعدة إدواردز الجوية بولاية كاليفورنيا بعد رحلة استغرقت 7 أيام دعونا نحتفي بالأمير سلطان بن سلمان، الذي كان أول عربي مسلم يطير على متن هذه الرحلة في عام 1985م"، وأرفقت التغريدة بوسم "الذكرى 37 لديسكفري".

وأضافت السفارة أنه "في إطار رؤية 2030 تعود المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وكالة ناسا إلى الفضاء قريبا".

يذكر أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر، في ديسمبر/ كانون الأول 2018، أمرا ملكيا بإنشاء الهيئة السعودية للفضاء برئاسة الأمير سلطان بن سلمان، وكذلك قام العاهل السعودي في مايو/ أيار 2021 بتعيين الأمير مستشاراً خاصا له بمرتبة وزير.

ودشن الأمير سلطان بن سلمان في مايو/ أيار 2019 أول أكاديمية طيران عالمية في المملكة.