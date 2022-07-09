دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأمير عبدالعزيز نجل العاهل السعودي الراحل، فهد بن عبدالعزيز وما دار بينه وبين عدد من مرافقيه في مزدلفة خلال مناسك حج 2022.

الامير عبدالعزيز بن فهد من مكه يتكفل بمقناصهم ووصل لهم رساله بطريقه ذكيه هكذا هم ابناء الملوك وتربيتهم الطيبه عسي ربي يسعد هالوجه يابوتركي ويطول بعمرك #عبدالعزيز_بن_فهد @afaaa73 https://t.co/U6jAYs1Xhv

وتداول نشطاء أكثر من مقطع لحديث الأمير عبدالعزيز، حيث تناول في المقطع الأول تكفله برحلة "مقناص" (الصيد) خارج المملكة بعد التوجيهات الملكية للعاهل السعودي، الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حول الصيد واقتصاره فقد على ما أذن به في المملكة.

صاحب السمو الملكي الأمير ⁧#عبدالعزيز_بن_فهد⁩ : " ما أجمل من طبيعة ⁧#ابها⁩ الا اهل ابها" #عسير https://t.co/DwW0fwr2mI

وفي مقطع فيديو آخر تناول الأمير عبدالعزيز منطقة أبها وطبيعتها وأهلها الذين أشاد بهم، قائلا: "عز الله أنهم ناس كرام وطيبين".

الأمير #عبدالعزيز_بن_فهد قبل قليل في مزدلفة .. اسأل الله ان يجعل حجهم مقبولا وسعيهم ومشكوراً وذنبهم مغفوراً. https://t.co/1A46lm7mNC

وفي مقطع فيديو ثالث تداول نشطاء سرد الأمير السعودي لقصة من نوادر العرب عن دعاء رجل من الكعبة.