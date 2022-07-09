السعودية.. تداول فيديو الأمير عبدالعزيز نجل الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز وحديث مع مرافقيه في الحج

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأمير عبدالعزيز نجل العاهل السعودي الراحل، فهد بن عبدالعزيز وما دار بينه وبين عدد من مرافقيه في مزدلفة خلال مناسك حج 2022.

وتداول نشطاء أكثر من مقطع لحديث الأمير عبدالعزيز، حيث تناول في المقطع الأول تكفله برحلة "مقناص" (الصيد) خارج المملكة بعد التوجيهات الملكية للعاهل السعودي، الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حول الصيد واقتصاره فقد على ما أذن به في المملكة.

وفي مقطع فيديو آخر تناول الأمير عبدالعزيز منطقة أبها وطبيعتها وأهلها الذين أشاد بهم، قائلا: "عز الله أنهم ناس كرام وطيبين".

وفي مقطع فيديو ثالث تداول نشطاء سرد الأمير السعودي لقصة من نوادر العرب عن دعاء رجل من الكعبة.

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