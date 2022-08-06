الجيش الأمريكي يعمل على تطوير أول حمالة صدر للمجندات

(CNN)-- يعمل الجيش الأمريكي على تطوير حمالة صدر للمجندات، وفي حالة الموافقة عليها، ستكون أول حمالة صدر رسمية يقدمها الجيش الأمريكي في تاريخه.

ويعمل فريق في مركز قيادة تطوير القدرات القتالية للجيش الأمريكي (DEVCOM) بولاية ماساتشوستس على وضع التصميم النهائي لحمالة الصدر حيث سيقدمها إلى مجلس الزي العسكري في الخريف المقبل لاعتمادها وإضافتها إلى زي الجيش، وفقا لما قاله ديفيد أكيتا، المتحدث باسم مركز قيادة تطوير القدرات القتالية لشبكة CNN.

وأضاف أكيتا أن المركز قام بـ"مسح المئات من المجندات في أماكن ووظائف مختلفة لجمع معلومات حول الملاءمة والوظيفة والأداء من أجل تطوير حمالة الصدر".

ونظرا لأن حمالة الصدر تعتبر قطعة تكتيكية وليست مجرد قطعة ملابس رياضية، فقد تم إجراء اختبارات شاملة خلال تطوير النموذج الأولي الحالي، بما في ذلك اختبار اللهب، وسيتم تقديم نتائج هذه الاختبارات من قبل فريق التطوير عندما يتم تقديم حمالة الصدر إلى مجلس الزي العسكري في وقت لاحق من هذا العام.

وقال ديفيد أكيتا إنه في "حالة الموافقة على حمالة الصدر فسنرى ذلك على أنه انتصار للمجندات الإناث".