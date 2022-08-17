ما المكتوب على جدران مسحها محمد بن سلمان بلقطات من غسل الكعبة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان خلال قيامه بغسل الكعبة.

وبرزت في مقاطع الفيديو والصور المتداولة كتابات على الجدران ظهر ولي العهد السعودي وهو يقوم بمسحها، منها ما وجه به الملك سلمان بن عبدالعزيز بأعمال الصيانة التي اشتملت على "تبليط سطح الكعبة المشرفة بالرخام، وزيادة العزل المائي، ومعالجة العناصر الخشبية للسقف والأعمدة، وصيانة باب الكعبة المشرفة وباب الدرج الداخلي والميزاب".

ومن الكتابات الأخرى التي ظهرت بوضوح بموقع الفيديو المتداول كان توجيهات العاهل السعودي الراحل، الملك خالد بن عبدالعزيز بـ"تجديد سلك الكعبة المشرفة العام 1397 هجريا".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن عددا من الشخصيات رافقت ولي العهد بغسل الكعبة تضمنت "الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، والأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة وسدنة بيت الله الحرام".