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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الفنان السعودي، عبدالله السدحان على من اعترض على نشره مقطع فيديو تظهر فيه امرأة تلبس النقاب وهي تغني وسط تفاعل بين متابعيه.

وقال السدحان معلقا على مقطع الفيديو للمرأة المنقبة وهي تغني: "ما اقول الا الله يحفظك وبس.. البحث عن الرزق صعب استمري صوتك جميل بغض النظر عن المقامات".

واكتفى الفنان السعودي بنشر مقطع ساخر من أحد الأعمال الفنية التي شارك فيها وهو يقول: "سمعت بردد يا ليل ما أطولك"، قائلا بتعليق: "هذا ردي على كل من يعترض على التغريدة السابقة".

ويذكر أن عبدالله السدحان برز على الساحة الفنية في السعودية والمنطقة عبر مسلسل حمل اسم "طاش ما طاش" شارك فيه إلى جانب الممثل السعودي، ناصر القصبي.