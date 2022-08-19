دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لموكب ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله والعائلة الهاشمية لخطبة السعودية، رجوة آل سيف.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول وصول الموكب الذي كان يقل العاهل الأردني، الملك عبدالله بن الحسين وعمه الأمير الحسن بن طلال وعدد من الأمراء.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان قد أجرى اتصالا هاتفيا بولي العهد الأردني، بعد إعلان خطوبته، إذ نشر بدر عساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي صورة لأمير محمد بن سلمان والأمير الحسين بن عبدالله بتعليق قال فيه: "سمو ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بسمو ولي عهد الأردن هنأه خلاله بمناسبة خطوبته، معبراً عن صادق الدعوات لسموه بالتوفيق والحياة السعيدة".

ويذكر أن خطيبة ولي العهد الأردني ولدت في الرياض، في 28 أبريل/ نيسان 1994. وهي الشقيقة الصغرى لثلاثة أبناء، هم فيصل ونايف ودانان وبعد إتمامها دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، انتقلت رجوة إلى الولايات المتحدة للدراسة في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك.