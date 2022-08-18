دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إعلان خطبة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للسعودية، رجوة آل سيف.

ولدت خطيبة ولي العهد الأردني في الرياض، في 28 أبريل/ نيسان 1994. وهي الشقيقة الصغرى لثلاثة أبناء، هم فيصل ونايف ودانا.

بعد إتمامها دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، انتقلت رجوة إلى الولايات المتحدة للدراسة في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك.

حسب موقع "هلا أخبار" الأردني، يعود أصل عائلة آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير بمنطقة نجد في وسط السعودية، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.