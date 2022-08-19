"تويتر ليس مسجدا".. مغردة تنتقد دعاء أمير سعودي بتغريدة والأخير يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد على مغردة انتقدت تغريدة نشرها تضمنت دعاء نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وبدأ الأمر بتغريدة كتبها الأمير، الخميس، قال فيها: "55 عامًا .. اللهم أحسن خاتمتي وأعذني من شر نفسي ومن كل الشرور وتب علي إنك أنت التواب الرحيم".

وعلقت صاحبة حساب حصه القبيسي عل التغريدة قائلة: "ترا مب لازم الكل يدري انك تقي و على فكرة ذا تويتر مب مسجد!!! والسؤال اللي يطرح نفسه: هل الله يجيد القراءة والكتابة؟".

ليرد الأمير قائلا: "لست تقيًا لذلك أطلب من الله عز وجل أن يتوب علي، وتويتر فعلًا ليس مسجدًا ولن يصبح كذلك دورة مياه رغم أن تواجدك به مدعاة ليكون ذلك.. أما عن سؤالك التهكمي وتجرؤك على رب العزة والجلال فلن تكوني أعظم ممن قال أنا ربكم الأعلى.. أخيرًا علم السعودية الذي تضعينه به الشهادتين يا عبقرية".