أمير سعودي يعلق بـ"سخرية" على سؤال حول تعمد الرياض إصابة بايدن بكورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، على سؤال صحفي أمريكي حول ما إذا كانت الرياض قد تسببت بشكل متعمد بإصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا، قائلًا بسخرية إنه يستحق جائزة "بوليتزر".

وأعاد بن مساعد نشر المقطع الذي سأل الصحفي فيه منسق الاتصالات الخارجية في البيت الأبيض، جون كيربي، عن دور محتمل للسعودية بإصابة بايدن بالفيروس.

وعلق الأمير السعودي على السؤال بتغريدة ساخرة على صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "برأيي هذا الصحفي يستحق جائزة بوليتزر للصحافة".

وتابع بن مساعد قائلًا: "لا تحتاجون (بوليتزر) للبحث عن مرشحين للجائزة"، على حد قوله.

👏👏👏🤦‍♂️In my opinion, this journalist deserves Pulitzer Prize for Journalism. No need to search for nominees for the prize. @PulitzerPrizes https://t.co/WekJJEwQwf

وكان قد استبعد كيربي بشكل مطلق فرضية تعمد الرياض إصابة بايدن بكورونا مشيرًا إلى أن هذه الفكرة "سخيفة"، ولا يجب التعامل معها إلا على هذا الأساس.

يذكر أن نتيجة مسحة بايدن جاءت إيجابية بعد 4 أيام تقريبا من عودته من زيارة شرق أوسطية بدأها بإسرائيل واختتمها بالسعودية.