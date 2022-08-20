دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—لا يزال التفاعل مستمرا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول خطبة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله من السعودية، رجوة آل سيف.

ومن بين العديد من الأمور التي تطرق لها النشطاء، لفت بعضهم إلى التشابه بين رجوة آل سيف والملكة رانيا العبدالله والدة ولي العهد الأردني، في حين ذهب آخرون إلى القول إن رجوة تشبه الممثلة الأمريكية، بليك ليفلي.

ويذكر أن خطيبة ولي العهد الأردني ولدت في الرياض، في 28 أبريل/ نيسان 1994. وهي الشقيقة الصغرى لثلاثة أبناء، هم فيصل ونايف ودانا، وبعد إتمامها دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، انتقلت رجوة إلى الولايات المتحدة للدراسة في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك.

وبحسب موقع "هلا أخبار" الأردني، يعود أصل عائلة آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير بمنطقة نجد في وسط السعودية، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.