السعودية.. تفاعل على "ملامح" رجوة آل سيف بجاهة ولي عهد الأردن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للسعودية، رجوة آل سيف، خلال جاهة خطوبة ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وأبرز نشطاء ملامح آل سيف حيث نشر المغرد السعودي، يحيى بالحارث صورة لها بتعليق قال فيه: "بعد ظهور الأميرة رجوة بنت خالد ال سيف زوجة ولي العهد الاردني الأردن بملامحها السعودية الطبيعية اتوقع ان بنات اخر زمن راح يتراجعون عن عمليات النفخ والسيلكون و و.. نحتاج مثل هذا الوعي لبعض النسوة المتخلفات".

وبرزت صور جديدة من مراسم الخطوبة نشرها الديوان الملكي الهاشمي في فيديو الملخص الأسبوعي لنشاطات الملك عبدالله الثاني، حيث يظهر عدد من الأمراء إلى جانب العاهل الأردني وعمه الحسن بن طلال مع رجوة آل سيف في مراسم الخطوبة.

وكان نشطاء قد ابرزوا مقاطع فيديو لموكب ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله والعائلة الهاشمية لخطبة السعودية، رجوة آل سيف، ويظهر في مقطع الفيديو المتداول وصول الموكب الذي كان يقل العاهل الأردني، الملك عبدالله بن الحسين وعمه الأمير الحسن بن طلال وعدد من الأمراء.