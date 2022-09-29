دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة نسبوها لليوتوبر المصري، عبدالله الشريف حول وفاة يوسف القرضاوي، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والذي يعتبر الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين.

وجاء في التغريدة المتداولة: "رأيته في الجنة وبجواره 70000 من الحور العين"، بوسم حمل اسم "الشيخ يوسف القرضاوي"، ليرد عبدالله الشريف بتغريدة قال فيها: "وزعلانين اني سميتكم معيز؟ تويتة لمعزة تنتحل شخصيتي بس ديلها باين في الخط والإملاء والصياغة".

ويذكر أن القرضاوي مدرج على قوائم الإرهاب في كل من المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين منذ العام 2017.

وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قد أعلن وفاة القرضاوي، الاثنين، عن عمر يناهز 96 عاما وقد شيع جثمانه إلى مقبرة في قطر وسط تفاعل بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.