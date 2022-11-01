دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، على "التنمر" الذي تعرضت له بسبب إحدى صورها أثناء مشاركتها في فعاليات موسم الرياض في السعودية، مشيرة إلى أنها لا تلتفت إلى مثل هذه الأمور.

وقالت وهبي في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الحكاية" مع الإعلامي المصري عمرو أديب: "لا يستوقفني مثل هذا الموضوع لأن الأمر قد يحدث مع أي أحد".

وتابعت الفنانة اللبنانية قائلة: "الرد الحقيقي هو ظهوري أمام الملايين على الهواء مباشرة هذه هي هيفاء شكلا وفنا".

وأضافت وهبي قائلة: "لن يستوقفني موضوع بهذه التفاهة بالتأكيد أو حملة مبرمجة وراءها أشخاص هذا هدفهم لأنني في بلد راق جدا وفي حدث فني كبير أُحسد عليه فمن الطبيعي ظهور بعض الأشخاص الذين يريدون القيام ببعض الحركات"، على حد وصفها.

وأردفت الفنانة اللبنانية بالقول: "من الواضح أنني مستهدفة جدا وخصوصا أن كلما أعطاك الله تقدما في حياتك العملية سيظهر لك أشخاص دائما يحبون تشويه صورتك ويحفظوا الناس عنك صورة ليست صورتك وأقول لهم: إلعبوها بشكل أكثر ذكاء في المرة القادمة، لأن ظهوري على المسرح هو الرد"، حسب قولها.

يذكر أن وهبي كانت قد تعرضت لـ"التنمر" بسبب صورة وُصفت بـ"سيئة الإضاءة" إذ تناول بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ما قالوا إنه "تغير في شكلها وظهور علامات التقدم في السن" على ملامحها.