نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن عدد من الأشخاص أنهم سيغادرون منصة "تويتر" بعد أن اشترى إيلون ماسك الشركة، ولكن يبدو أن صديقته السابقة آمبر هيرد، طليقة الممثل جوني ديب، قد انفصلت بالفعل عن "تويتر"، إذ لم يعد حسابها @realamberheard، موجودًا.

وكانت هيرد قد قالت، عبر صفحتها الموثقة على "فيسبوك" في 10 أبريل/ نيسان عام 2017: "أنا الآن على تويتر. يمكنكم متابعة تغريداتي هنا @realamberheard"، وذلك بعد بضعة أشهر من طلاقها.

وأعلن ماسك وهيرد علنا ​​عن علاقتهما في ذلك الشهر، وتصالحا بعد انقسام قصير، ثم أفادت التقارير أنهما انفصلا نهائيا في أبريل 2018.

وفي يونيو الماضي، غردت هيرد عن خسارتها قضية التشهير ضد زوجها السابق جوني ديب، قائلة: "خيبة الأمل التي أشعر بها اليوم تفوق الكلمات. أشعر بالحزن لأن جبل الأدلة لا يزال غير كافٍ للوقوف في وجه القوة والتأثير والنفوذ غير المتكافئين لزوجي السابق.

ولا تزال حسابات آمبر هيرد على فيسبوك وإنستغرام نشطة، لكنها لم تشارك علنًا سبب مغادرتها تويتر. وتواصلت CNN مع ممثلي آمبر هيرد للتعليق دون رد بعد.