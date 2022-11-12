دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للفنان السعودي، محمد عبده وما قاله عن اسم الفنان عايض القرني الأمر الذي أثار تفاعلا.

ويسأل محمد عبده في مقطع الفيديو المتداول الفنان عايض القرني: "ليش ما اخترت اسم فني غير عايض القرني؟" ليرد الأخير قائلا: "والله هذا اسمي طال عمرك"، ليستطرد محمد عبده: "يعني اسمك الأصلي؟" ليجيب القرني "ما حبيت أغير عاجبني اسمي، مش كويس ولا؟".

وأضاف محمد عبده "يعني لو غيروا اسمك تزعل؟" ليرد القرني: "اختار لي اسم طال عمرك، من احسن من محمد عبده يسميني؟" ليرد محمد عبده: "لا أنا أبغاك عايض القرني، تعرف ليش؟ في بداية حياتي الفنية عندما دخلت الإذاعة وعمري 15 سنة قالوا لازم تغيير اسمك قلت لهم هذه أوراقكم وهذه اذاعتكم ما ابيكم ولا ابي اذاعتكم ولا بدي اغير اسمي ابدا.."

وتابع قائلا: "لم أعلم بذلك إلا فيما بعد بأن اللجنة الي قالت لازم تغير اسمك كان هناك شيخ مفتي الديار المصرية في عهد الملك فؤاد اسمه الشيخ محمد عبده، اليوم تتكرر.."