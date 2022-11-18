دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ضجّت وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية بتغطية زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان للبلاد في الوقت الذي انتشرت فيه اللافتات الترحيبية بالضيف.

ونشرت الحكومة السعودية بتغريدة على صفحة التواصل الحكومي على تويتر تقريرا موجزا يتناول كيف تعاملت وسائل الإعلام بكوريا مع زيارة الأمير محمد بن سلمان.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تكهنات حول العلامات التجارية للحذاء والجاكيت الذين ارتداهما ولي العهد السعودي خلال لقاء مع عدد من رجال الأعمال في كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن لقاء ولي العهد برجال الأعمال كان في مقر إقامته في سيؤول لافتة إلى أنه "جرى خلال اللقاء استعراض فرص الاستثمار الواعدة بالمملكة في مختلف المجالات خاصة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والصناعة والتشييد والمدن الذكية".