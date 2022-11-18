دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور من مراسم استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى تايلاند.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول تقديم ما بدا أنه إناء ذهبي يعلوه عقد من الزهور، ليذهب نشطاء بالتعليق ويقول صاحب حساب محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (غير رسمي) بالقول: "فور نزول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من طائرته، سلمه رئيس وزراء تايلاند قاعدة زهور بها قلادة، وذلك من تقاليد تايلاند الراسخة والمستمدة من التراث.. وهي قاعدة زهور مخصصة للمناسبات المقدسة والأعياد الرسمية للدولة، وسلمت للأمير محمد احتفاءً بمكانته وتكريماً له".

وكان باستقبال ولي العهد السعودي بمطار قاعدة القوات الجوية في العاصمة بانكوك، رئيس الوزراء وزير الدفاع التايلندي الجنرال برايوت تشان أوتشا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأضافت الوكالة: "أُجريت لسمو ولي العهد، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الملكي السعودي، والوطني التايلندي، واستعراض حرس الشرف، وقد وصل في معية سمو ولي العهد، كل من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، ومعالي نائب رئيس المراسم الملكية الأستاذ راكان بن محمد الطبيشي".