دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من مراسم منح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، شهادة الدكتوراة الفخرية من جامعة كاسيتسارت في تايلاند.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن مجال الشهادة الفخرية كان "معرفة الأرض من أجل التنمية المستدامة"، وأشارت إلى أن المراسم جرت بمقر إقامة الأمير محمد بن سلمان بالعاصمة التايلاندية بانكوك، السبت.

وبينت وكالة الأنباء السعودية أن رئيس جامعة كاسيتسارت الدكتور كريسانابونج كيراتيكارا، أعرب عن "شكره وتقديره لسمو ولي العهد لما تقدمه المملكة من مبادرات وحلول فاعلة في مجال البيئة ودعم أهداف التنمية المستدامة".

وأكد ولي العهد على "دعم المملكة للجهود المبذولة في مجال البيئة، لمواجهة التحديات المناخية، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة"، وفقا لما ذكره تقرير الوكالة.

وبينت الوكالة أن المراسم تمت بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة تايلاند عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني.