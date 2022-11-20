"لعّيب" التميمة الرسمية لكأس العالم في قطر.. من سبقه في النسخ السابقة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد في الدوحة استعدادا للحفل الافتتاحي لمونديال قطر 2022.

وكان بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي قد نشر الصورة بتعليق قال فيه: "سمو ولي العهد يصل إلى دولة قطر تلبية لدعوة سمو أمير دولة قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022".

وكان ولي العهد السعودي قد غادر، السبت، مملكة تايلند بعد زيارة رسمية شملت عددا من الدول الآسيوية عقب قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.

وتنطلق منافسات المونديال اليوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بلقاء صاحب الأرض والضيافة منتخب قطر مع الإكوادور، وسوف تستمر حتّى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، إلى أن يتمّ الإعلان عن الفائز بالنسخة الثانية والعشرين.

وتشهد البطولة مشاركة 32 منتخباً من مختلف قارات العالم سيتنافسون على 8 ملاعب تستضيف نهائيات كأس العالم.