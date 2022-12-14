دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ربما تكون الثلوج قد كست المملكة المتحدة، هذا الأسبوع، لكنك لن تعرف ذلك من الصورة الموجودة على بطاقة عيد الميلاد الرسمية لأمير وأميرة ويلز، ظهرا فيها مع أطفالهما في نزهة مشمسة يرتدون ملابس غير رسمية.

وتُظهر الصورة المنشورة على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للزوجين الملكيين الأمير ويليام وزوجته الأمير كيت ميدلتون، وهما يمشيان في نزهة عائلية في جو مشمس، مع أطفالهما الثلاثة الذين ظهروا في الصورة مبتهجين، وهم يرتدون سراويل قصيرة، وهم: الأمير جورج، 9 أعوام، والأميرة شارلوت، 7 أعوام، والأمير لويس، 4 أعوام.

وقام قصر كنسينغتون، المقر الرسمي للزوجين، بتغريد الصورة يوم الثلاثاء على تويتر، مع رمز تعبيري لشجرة عيد الميلاد ورسالة كتب فيها: "مشاركة صورة جديدة للعائلة لبطاقة عيد الميلاد لهذا العام!".

وتم تصوير الزوجين الملكيين وهما يرتديان الجينز والأحذية الرياضية، ويمشيان في نزهة على طول مسار الحدائق، جنبًا إلى جنب مع أطفالهما. وتظهر الصورة المنسقة الألوان بشكل عرضي الأمير جورج، الذي يحتل المرتبة الثانية في ترتيب العرش، مرتديا قميص بولو أزرق، وسروالا قصيرا أزرق داكن، جنبًا إلى جنب مع الأميرة شارلوت التي ارتدت بذلة قصيرة، والأمير لويس، مرتديا قميصا مقلما بأكمام قصيرة، وسروالا قصيرا أزرق اللون.

وتم التقاط الصورة، في وقت سابق من هذا العام في نورفولك بشرق إنجلترا من قبل المصور مات بورتيوس الحائز على جوائز، وتم نشرها قبل أقل من 48 ساعة من بدء بث الحلقات الثلاث الأخيرة من المسلسل الوثائقي على نتفليكس، لدوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري، وزوجته ميغان ماركل.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدر الملك تشارلز الثالث أول بطاقة رسمية لعيد الميلاد في عهده، وتم اختيار الصورة من قبل الملك والملكة القرينة، كاميلا، وهي الصورة التي التقطها المصور سام حسين في ألعاب برايمار في اسكتلندا في 3 سبتمبر/ آيلول، قبل خمسة أيام من وفاة ملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية، عندما كان تشارلز لا يزال أميرا لويلز.

وتبين الصورة الملك والملكة القرينة ينظران إلى بعضهما البعض، حيث كان الملك الذي ظهر في الصورة من الجانب، يرتدي بذلة لونها بيج ورابطة عنق مخططة، في حين كانت الملكة القرينة ترتدي قبعة ومعطفا أخضر.