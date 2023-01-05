محامي منة شلبي لـCNN بالعربية: الحكم الصادر ضدها "يوازي البراءة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الدكتور محمد بهاء أبو شقة، محامي الفنانة المصرية منة شلبي، إن محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمًا بمعاقبة الفنانة بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، وتغريمها 10 آلاف جنيه (368 دولارًا) بتهمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

وأضاف أبو شقة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الفنانة منة شلبي سددت قيمة الغرامة المالية فوريًا، وتابع بالقول إن "الحكم يوازي البراءة بعد قرار وقف تنفيذ الحبس لمدة عام".

وألقت الشرطة القبض على منة شلبي بمطار القاهرة، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خلال عودتها من الخارج بتهمة حيازتها مواد مخدرة، قبل أن يتم الإفراج عنها في اليوم نفسه على ذمة التحقيقات.

وفي 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أحالت النيابة العامة منة شلبي للمحاكمة الجنائية؛ لمعاقبتها على ما أسند إليها من إحرازها الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وحددت محكمة الاستئناف جلسة 5 يناير/كانون الثاني لبدء أولى جلسات محاكمتها.